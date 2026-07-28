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Медведев сообщил, что за полгода контакт с Минобороны заключили 200 тыс. человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Контракт о прохождении военной службы за шесть месяцев 2026 года заключили около 200 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
СБ РФ Дмитрий Медведев Минобороны РФ контракт
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