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Замглавы СБ РФ назвал хорошими темпы комплектования войск беспилотных систем

По словам Медведева, в эти войска вступили около 40 тыс. человек

В РоссииМедведев сообщил, что за полгода контакт с Минобороны заключили 200 тыс. человекЧитать подробнее

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о хороших темпах комплектования войск беспилотных систем, в них поступили уже 40 тыс. военнослужащих.

"Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем, в них поступили на службу около 40 тыс. военнослужащих. Хочу отметить, что в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

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СБ РФ Дмитрий Медведев войска беспилотных систем
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Замглавы СБ РФ назвал хорошими темпы комплектования войск беспилотных систем

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