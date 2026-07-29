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Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска после вылета

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с возвращением в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса № 5115 по маршруту Новосибирск - Краснодар экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Посадка произведена в штатном режиме в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина. На борту самолета находилось 160 пассажиров.

Новосибирск S7 Airlines
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