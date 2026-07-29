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Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за загоревшегося двигателя

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства возгорания двигателя самолета авиакомпании S7, вернувшегося в Новосибирск после вылета, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск - Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано силами экипажа, посадка произведена в штатном режиме. На борту самолета находилось шесть членов экипажа и 160 пассажиров, никто не пострадал.

По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи СК выехали на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирская транспортная прокуратура также проводит надзорные мероприятия в связи с инцидентом, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Новосибирск S7
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