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Глава Минсельхоза России заверила, что нет проблем с вывозом зерна

Глава Минсельхоза России заверила, что нет проблем с вывозом зерна
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Проблем с вывозом зерна из РФ нет, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью журналисту Александру Юнашеву.

Она опровергла заявления о том, что Россия не может вывезти на продажу зерно: "Это самая большая ценность, всё мы вывозим!".

Как сообщила министр, запущен коридор через Балтику, есть Каспийский маршрут, через них до покупателей идут миллионы тонн зерна. И даже недавние опасения, что Казахстан готовится ограничить транзит российского зерна, оказались напрасными, отметила она.

По словам Лут, партнёры уже заверили, что делать этого не будут.

Кроме того, есть и необычные решения. Например, ранее зерно практически никогда не вывозили через Дальний Восток, а теперь эти маршруты активно разрабатываются. В том числе, с Китаем обсуждается возможность транзита через его территорию для продажи в Юго-Восточной Азии.

"Вообще вариантов у нас очень много. Такие варианты придумываем, конечно, ситуация нас взбодрила очень. Оказывается, можно даже фантастические вещи делать, о которых мы никогда не думали", - сказала она, заверив, что и сами сыты будем, и "кого-то еще точно покормим".

Оксана Лут Минсельхоз
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