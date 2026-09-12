В Таганроге четыре коммерческих объектах загорелись из-за обломков БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Возгорания на четырех коммерческих объектах зафиксированы в Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Пострадавших нет. Обращений по повреждению жилого фонда не поступило на данный момент", - написала Камбулова в своем канале в Max.

Она добавила, что на местах продолжают работать экстренные службы, ведется ликвидация открытого горения, создана специальная комиссия для проведения оценки причиненного ущерба. Специалисты приступают к работе.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что над Ростовской областью за ночь уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина.