ВСУ 91 раз за сутки атаковали Белгородскую область, четыре человека погибли

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 91 атаке ВСУ на регион за минувшие сутки, погибли четыре человека, ранены 46.

"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в среду.

Расчетами ПВО и спецподразделениями 128 беспилотников сбиты и подавлены.

Ударам подверглись 16 муниципалитетов, в том числе Белгород. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя.

"В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии", - отметил глава региона.

По информации оперативного штаба Белгородской области, число пострадавших в результате атаки БПЛА на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа выросло до 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, по уточненным данным, количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до 21 человека, 15 из них госпитализированы. По оценке медиков, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.

Также, по информации оперштаба, во вторник в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму при детонации дрона в поселке Красная Яруга 24 июля. Лечение он продолжает амбулаторно.

Кроме того, во вторник в больницу обратился мужчина, который получил слепые осколочные ранения бедра и живота при атаке дрона в Шебекино 25 июля. Помощь оказана, он отпущен домой.

Всего, по данным оперштаба, за минувшие сутки последствия от воздушных атак ВСУ зафиксированы в 77 населенных пунктах региона. Повреждено 18 частных жилых домов, один из которых уничтожен огнем, и шесть многоквартирных, 50 легковых и грузовых автомобилей, четыре из которых сгорели, автобус, трактор, одна единица сельхозтехники, помещение предприятия, ангар, четыре коммерческих и два социальных объекта, объект торговли, два административных здания, инфраструктурный объект, оборудование, хозпостройки. Кроме того, уничтожено огнем здание цеха предприятия.