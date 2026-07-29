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Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены
Сергей Лавров
Фото: Владислав Ногай/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Национальные интересы России на внешней арене заключаются в обеспечении надежности ее границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В том, чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией. Чтобы наши границы были надёжно обеспечены. Чтобы никто не пытался даже думать о том, чтобы нам советовать, как устраивать свою жизнь внутри России. И чтобы все народы Российской Федерации продолжали иметь гарантированные Конституцией права: на образование, на сохранение своей культуры, традиций и религиозных убеждений", - отметил он, говоря о национальных интересах России, в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия 24".

Лавров отметил, что "опять появился лозунг нанесения "стратегического поражения" России". "Появился лозунг "деколонизации" России, под чем в очередной раз откровенно подразумевается "расчленение" нашей страны. Возрождение надежд, которые на этапе исчезновения СССР Запад тоже испытывал, глядя, как на Дальнем Востоке, на Урале, не говоря уже про Кавказ, появились сепаратистские движения. Они лелеяли надежду на то, что всё это сейчас развалится и можно будет по кусочку "подбирать". По-моему, они уже даже прикидывали, кому что должно достаться", - добавил министр.

"Уже в Москве и Санкт-Петербурге ощущаются беспилотные атаки, а в приграничных районах и областях Российской Федерации люди испытывают на себе все тяготы военного положения", - указал министр.

МИД РФ Сергей Лавров
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