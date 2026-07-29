ЦИК РФ зарегистрировал список "Яблока" для участия в выборах депутатов Госдумы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в выборах депутатов Госдумы IX созыва, которые пройдут в единый день голосования в сентябре.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании ЦИК в среду.

Как сообщила на заседании комиссии секретарь ЦИК России Наталья Бударина, по итогам проверки 269 кандидатов федерального списка могут быть выдвинуты на выборы в Госдуму.

На заседании в среду председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время Центризбирком тщательно проверяет информацию в рамках поданной партии "Яблоко" жалобы на отказ в регистрации списка партии на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга.

Решение по жалобе "Яблока" ЦИК России планирует принять в пятницу, 31 июля, сказала глава комиссии.

"Мы сейчас тщательно проверяем, поскольку проверять приходится много чего, у нас не только партия "Яблоко". (...) В пятницу мы постараемся это сделать, потому что по закону обязаны рассмотреть семидневный срок, но делаем это пораньше", - сказала Памфилова.

С 17 по 23 июля Центризбирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва от всех пяти парламентских партий - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". 28 июля ЦИКом были зарегистрированы федеральные списки "Партии пенсионеров" и Коммунистов России".

Завершить процедуру регистрации федеральных списков в регионах по одномандатным округам для участия в выборах Госдумы планируется 5 августа в 18:00.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в РФ в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.