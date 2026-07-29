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"Рособоронэкспорт" сообщил о старте продвижения новой ракеты для экспортных версий Су-57

"Рособоронэкспорт" сообщил о старте продвижения новой ракеты для экспортных версий Су-57
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей 5-го поколения Су-57Э, поставляемых на экспорт, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщил "Рособоронэкспорт", ракета РВВ-СДМ разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" может поражать цели, летящие на высотах от 15 м до 25 км, в том числе со скоростью до 3 Махов.

"У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме "выстрелил и забыл", а также устойчивость к помехам", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

По данным "Рособоронэкспорта", данная ракета может применяться на других самолетах российского производства после их соответствующей доработки, а также интегрироваться в комплекс вооружения самолетов иностранного производства.

В настоящее время "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам для оснащения истребителя Су-57Э управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ, а также ракету большой дальности РВВ-БД, различные крылатые ракеты и авиационные бомбы.

Рособоронэкспорт Су-57
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