В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин после заседания штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака.

По его словам, в первую очередь в фокусе анализа - снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов.

"Проанализирован полностью текущий срез, какие возникают проблемные моменты, и приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объём топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов. Рассчитываем, что принятые меры будут незамедлительно реализованы и в дальнейшем, на следующем штабе, будем мониторить и отслеживать их эффект", - сказал Сорокин.

"Ситуация сейчас находится под полным контролем. Мы чётко понимаем, в каких местах и регионах возникают сложности, и оперативно решаем вопросы. Никто не говорит, что ситуация простая. Но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, её удаётся держать под контролем", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какие меры показали свою наибольшую эффективность, замглавы Минэнерго отметил: "Здесь неправильно смотреть на одну какую-то конкретную меру. Здесь комплекс мер, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование альтернативных каналов поставки топлива, и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть, где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов".

"Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются", - добавил он.