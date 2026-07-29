Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова

Президент назначил врио руководителя республики Ольгу Абрамову

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики", сообщает пресс-служба Кремля в среду.

"В связи с заявлением главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию", - говорится в тексте указа.

"Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики", - отмечается в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин ранее в среду принял в Кремле советника министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову и предложил ей стать временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.

"Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?", - сказал Путин на встрече с Абрамовой.

Абрамова отметила, что это для нее "большой, серьёзный вызов и огромная ответственность". "И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие", - сказала она.

Глава государства отметил, что Абрамова была и депутатом местного совета, и работала в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах Удмуртии. "У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос президента РФ, как она оценивает сейчас ситуацию в республике, Абрамова отметила, что в республике сейчас заложен очень серьёзный фундамент для развития. "Сейчас ведутся активные проекты как в сфере дорожного строительства, так и в сфере ЖКХ, в социальной сфере. И поэтому, конечно, перспективы развития у республики, я считаю, очень серьёзные", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, экономика продолжает развиваться. "Одновременно промышленность (Удмуртия - это промышленный регион) тоже показывает серьёзный рост, поэтому здесь у нас баланс складывается. Но, конечно же, всегда есть куда расти", - сказала Абрамова.

Абрамова родилась в 1981 году в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии. В 2018-2021 годах была министром сельского хозяйства и продовольствия республики, в 2021-2024 годах - вице-премьером по АПК, и.о. премьер-министра региона. С октября 2024 года работала советником министра сельского хозяйства РФ.

Бречалов руководил Удмуртией с 2017 года, до этого он был секретарем Общественной палаты РФ.

Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что Бречалов "подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы".