Лавров назвал условия Запада по урегулированию на Украине ультиматумом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Условия, которые озвучивает Запад в рамках урегулирования ситуации на Украине, являются ультиматумом, заявил министр иностранных дел РФ, лидер предвыборного списка "Единой России" на выборах в Думу Сергей Лавров.

"Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, (президент Украины - ИФ) Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум", - сказал Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Глава МИД РФ отметил: "И люди у нас есть. Когда говорят, мол, давайте где-то там "порешаем", пусть останется всё как есть - замрём на линии соприкосновения, а потом подумаем, как найти компромисс".

Лавров вспомнил слова Александра Горчакова, что "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", и подчеркнул: "Сейчас нам тоже не нужно сердиться. Сердиться, тратить нервы - это самое плохое. Надо сосредоточиться. А вот здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость".

"Злость, в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всём, на направлении технологического прорыва (об этом сейчас много говорят). И "по-злому" решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться - хочу быстрее все достичь. И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ добавил: "Сейчас опять наши турецкие соседи говорят, что они готовы вновь помогать по Украине, но одновременно тут же подписываются под документами НАТО, в которых сказано - надо восстановить территориальную целостность киевского режима. Есть другие предложения: та же нынешняя американская администрация вновь говорит, что они только с Ираном "разберутся" и будут вновь нам помогать".

"У нас есть армия и флот, а теперь ещё воздушно-космические силы (впрочем, они существуют достаточно давно) и войска беспилотных систем", - сказал Лавров.