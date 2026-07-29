Поиск

Лавров назвал условия Запада по урегулированию на Украине ультиматумом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Условия, которые озвучивает Запад в рамках урегулирования ситуации на Украине, являются ультиматумом, заявил министр иностранных дел РФ, лидер предвыборного списка "Единой России" на выборах в Думу Сергей Лавров.

"Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, (президент Украины - ИФ) Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум", - сказал Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Глава МИД РФ отметил: "И люди у нас есть. Когда говорят, мол, давайте где-то там "порешаем", пусть останется всё как есть - замрём на линии соприкосновения, а потом подумаем, как найти компромисс".

Лавров вспомнил слова Александра Горчакова, что "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", и подчеркнул: "Сейчас нам тоже не нужно сердиться. Сердиться, тратить нервы - это самое плохое. Надо сосредоточиться. А вот здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость".

"Злость, в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всём, на направлении технологического прорыва (об этом сейчас много говорят). И "по-злому" решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться - хочу быстрее все достичь. И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ добавил: "Сейчас опять наши турецкие соседи говорят, что они готовы вновь помогать по Украине, но одновременно тут же подписываются под документами НАТО, в которых сказано - надо восстановить территориальную целостность киевского режима. Есть другие предложения: та же нынешняя американская администрация вновь говорит, что они только с Ираном "разберутся" и будут вновь нам помогать".

"У нас есть армия и флот, а теперь ещё воздушно-космические силы (впрочем, они существуют достаточно давно) и войска беспилотных систем", - сказал Лавров.

Владимир Зеленский Владимир Путин Сергей Лавров Украина МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова

Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

 Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

ЦИК РФ зарегистрировал список "Яблока" для участия в выборах депутатов Госдумы

Запорожская область частично обесточена

Атака БПЛА совершена на промышленное предприятие в Пермском крае

"Рособоронэкспорт" сообщил о старте продвижения новой ракеты для экспортных версий Су-57

 "Рособоронэкспорт" сообщил о старте продвижения новой ракеты для экспортных версий Су-57

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате атаки ВСУ на Крым

Число выдворенных из РФ мигрантов в первом полугодии 2026 г. выросло на 65,5%

 Число выдворенных из РФ мигрантов в первом полугодии 2026 г. выросло на 65,5%

В РФ сообщили о задержании 46 россиян, завербованных Украиной через чат-бот знакомств "Дайвинчик"

ФСБ сообщила об обвинении Павла Дурова в содействии террористической деятельности

 ФСБ сообщила об обвинении Павла Дурова в содействии террористической деятельности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10807 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3375 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов