Аэропорт Перми вернулся к штатной работе
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми возобновил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пермь ("Большое Савино") - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Max.
Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщалось, в среду в Пермском крае вводился режим "Беспилотная опасность". В Перми несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги.
Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал, что на одно из промышленных предприятий совершена атака БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.