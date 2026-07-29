Аэропорт Перми вернулся к штатной работе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми возобновил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Пермь ("Большое Савино") - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, в среду в Пермском крае вводился режим "Беспилотная опасность". В Перми несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги.

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал, что на одно из промышленных предприятий совершена атака БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.