Туроператоры РФ зафиксировали рост отказов по шенгенским визам в Грецию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась: выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз, информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры отмечают ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Участники рынка сообщают об увеличении сроков рассмотрения документов и росте числа отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов", - говорится в сообщении.

По данным нескольких туроператоров, доля отказов по заявлениям их туристов летом 2026 года выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5%. При этом отдельные крупные игроки на греческом направлении говорят о большем проценте отказов на пике сезона - до 50%.

"Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, по разным оценкам, до 70%", - добавили в АТОР.

Как отметили в ассоциации, определить единую причину отказов пока невозможно. В полученных заявителями уведомлениях, как правило, используется стандартная формулировка: представленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки. Подробных пояснений по конкретным заявлениям консульство не предоставляет.

"Особенно неожиданными туроператоры называют отказы туристам, у которых полностью оплачены туры, а проживание подтверждено принимающими компаниями в Греции. В таких случаях речь идет не об отменяемой брони с сайта-агрегатора, а о реальном туристическом продукте с подтверждением со стороны греческого партнера", - сообщает АТОР.

По одной из версий, при проверке документов на визу акцент сместился на финансовую состоятельность заявителей - пристальное внимание обращают на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы.

Как считает коммерческий директор Tez Tour Россия Воскан Арзуманов, на ситуацию могла повлиять высокая нагрузка на визовый центр и консульство.

Еще одной проблемой стало увеличение сроков рассмотрения заявлений. Если раньше процесс занимал около двух-трех недель, то теперь может растянуться до полутора месяцев, следует из сводных данных туроператоров.

По мнению туроператоров, после завершения пикового сезона нагрузка на консульство Греции снизится, что может положительно сказаться на визовом процессе.

Согласно данным за 2025 год, Греция выдала гражданам России около 59 тыс. виз. Доля многократных виз составила 41,6%. Отрицательные решения были приняты по 11,2% заявлений против 6,4% в среднем по странам Шенгенской зоны.