Росавиация классифицировала крушение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Крушение легкомоторного самолета в Татарстане классифицировано как катастрофа, сообщает в субботу пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.

Ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Ранее сообщалось, что в субботу легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан, расположенном в Татарстане. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся на борту, - пилот и пассажир. По данным МЧС, разрушений на земле нет.