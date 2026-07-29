Военные заявили об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах.