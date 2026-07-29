В Уфе удар молнии в телецентр вызвал перебои в вещании

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Уфе техники восстанавливают работу городского телецентра после удара молнии, который вызвал перебои в ТВ-вещании, сообщает пресс-служба ГТРК "Башкортостан"

"Это утро для жителей республики началось с сильной грозы. Небо озаряли яркие вспышки молний, одна из них ударила в здание уфимского телецентра, что вызвало перебои в ТВ-вещании. Сейчас технический персонал ГТРК "Башкортостан" занимается устранением последствий непогоды и ремонтом оборудования", - говорится в сообщении.

Вещание по техническим причинам приостановлено на телеканале "Башкортостан 24", а также местных блоках на "Россия-1" и "Россия 24".

Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Башкортостан" - региональный медиахолдинг, официальный филиал ФГУП "ВГТРК".

По данным Башгидрометцентра, 29 и 30 июля по республике ожидается гроза, при грозе порывы до 15-20 м/с, днем локально град.