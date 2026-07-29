Казахстан не получал официального запроса от Wildberries о складах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Казахстан готов рассмотреть возможность предоставления складских помещений для российского маркетплейса Wildberries с учетом национальных интересов, однако официальных обращений от компании пока не поступило, сообщили в министерстве торговли и интеграции республики.

"Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан внимательно отслеживает развитие логистической инфраструктуры крупнейших международных торговых платформ. На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало", - говорится в комментарии ведомства.

"В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Для министерства принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана", - заявили в ведомстве и отметили, что Казахстан обладает значительным транзитным и логистическим потенциалом.

"В этой связи министерство поддерживает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие современной складской и логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и развитие трансграничной электронной торговли", - отметили в Минторговли.

В результате масштабных БПЛА-атак пострадал ряд крупных логистических объектов объединенной компании Wildberries-Russ (RWB). 18 и 22 июля пострадали логистические объекты в Московской (Электросталь) и Тамбовской областях (Котовск), в Краснодарском (Краснодар) и Ставропольском краях (Невинномысск). 24 июля сообщалось об инцидентах на складских объектах в Петербурге и Ленинградской области, а также в Симферополе.

Компания не раз сообщала об эвакуациях и приостановке работы объектов и в других регионах.

22 июля основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила, что складские объекты объединенной компании застрахованы, но текущие страховые предложения для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и риски атак БПЛА.

По данным источников "Коммерсанта", Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране свободный объем, речь может идти о подборе площадей на 100 тысяч кв. м.