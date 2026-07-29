Минобороны РФ сообщило о поражении в среду трех украинских сухогрузов и резервуара с ГСМ в порту

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса - резервуар с ГСМ для ВСУ, в порту Южный - два сухогруза, доставившие грузы военного назначения",- сообщили в военном ведомстве в среду.

Там заявили, что на переходе морем (северо-западнее о. Змеиный) поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в Одессу.