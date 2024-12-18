Глава Минцифры отметил спад ажиотажного спрос на IT-ипотеку

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на льготную ипотеку на новых условиях от IT-специалистов сохранился, но он не столь ажиотажный, как был раньше, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании Общественного совета при ведомстве.

"Мы вышли на какой-то нереальный спрос (на IT-ипотеку в предыдущем периоде). Мы считаем, что каждый десятый в IT-отрасли взял льготную ипотеку. И ресурсы быстро подошли к концу с учетом ажиотажного спроса. Но нам удалось сохранить ипотеку в формате для работников, которые трудятся в регионах не столичных, не в Москве, не в Питере", - сказал он.

По словам министра, это позволит IT-кадрам "получить дополнительную мотивацию, чтобы оставаться в регионах, не ехать в Москву", что "будет оказывать более сбалансированное влияние на развитие отрасли".

"И мы видим, что ипотека на новых условиях тоже пользуется спросом. Не таким ажиотажным. У нас уже больше 3 тысяч. По-моему, ипотеку по новым условиям оформили", - сказал Шадаев.

Вместе с тем, по его словам, Минцифры "получило много критики, когда программа была завершена в связи с исчерпанием средств".

"Столкнулись с тем, что часть людей, не успевшие оформить ипотеку, были расстроены. Критиковали нас за то, что деньги закончились. Мы (относимся к этому - ИФ) с пониманием", - сказал министр.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере IT, была запущена в 2022 году. По программе можно купить готовое или строящееся жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома, а также построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. При этом по программе нельзя купить долю, комнату, апартаменты, квартиру во "вторичке" или квартиру по договору уступки прав требований.

Летом 2024 года сообщалось, что за время реализации IT-ипотеки банки получили свыше 275 тысяч заявок, выдано кредитов на 700 млрд рублей. Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года. Жилье по льготной ставке смогут приобрести не менее 82 тысяч специалистов.

Программа продлена на новых условиях. Изменения связаны с высокой нагрузкой на бюджет, с неравномерным распределением средств и кадрами в регионах. Так, сотрудники с IT-ипотекой не смогут уволиться из отрасли до погашения кредита. В Минцифры уточнили, что ипотека перестала действовать в Москве и Петербурге. При этом "айтишникам" с обновлённой ипотекой нельзя будет менять работу на компанию в Москве или Петербурге. Если у компании в Москве или Петербурге, есть филиал в других городах, то региональные специалисты смогут получить жилищный кредит.

Кроме того, изменился размер льготного кредита. Ранее он составлял до 18 млн рублей в городах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных населенных пунктах, теперь же размер кредита не должен превышать 9 млн рублей во всех регионах. Помимо обязательной IT-аккредитации, теперь при оформлении кредита будут смотреть на статус компании, получающей налоговые льготы.