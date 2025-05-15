Поиск

Правительство РФ выделило еще 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделило 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки, сообщил кабмин в четверг.

"В текущем году на поддержку программы льготной ипотеки из федерального бюджета уже было направлено около 59 млрд рублей. Сегодня на заседании правительства было принято решение выделить еще почти 61 млрд рублей", - сообщается в телеграм-канале правительства.

Как отмечается, с начала действия программы в 2022 году ипотеку оформили около 84 тыс. специалистов.

Программой могут воспользоваться сотрудники IТ-компаний, аккредитованных Минцифры России, в возрасте с 21 до 50 лет. Размер минимального дохода составляет 150 тыс. рублей для жителей Московской, Ленинградской областей и городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и 90 тыс. рублей для других городов РФ.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа

Директор по дистрибуции "Эксмо" отпущен после допроса в качестве свидетеля

Лавров заявил, что переговорам по Украине в Стамбуле нужно дать шанс

Лавров заявил, что переговорам по Украине в Стамбуле нужно дать шанс

Путин не примет участие в переговорах между РФ и Украиной в Турции

Путин не примет участие в переговорах между РФ и Украиной в Турции

WSJ сообщила о планах Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });