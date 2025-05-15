Правительство РФ выделило еще 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделило 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки, сообщил кабмин в четверг.

"В текущем году на поддержку программы льготной ипотеки из федерального бюджета уже было направлено около 59 млрд рублей. Сегодня на заседании правительства было принято решение выделить еще почти 61 млрд рублей", - сообщается в телеграм-канале правительства.

Как отмечается, с начала действия программы в 2022 году ипотеку оформили около 84 тыс. специалистов.

Программой могут воспользоваться сотрудники IТ-компаний, аккредитованных Минцифры России, в возрасте с 21 до 50 лет. Размер минимального дохода составляет 150 тыс. рублей для жителей Московской, Ленинградской областей и городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и 90 тыс. рублей для других городов РФ.