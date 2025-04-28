Минцифры РФ отменило лимиты для банков по объему выдаваемых ИТ-ипотек

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры по согласованию с правительством РФ приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек, говорится в сообщении министерства.

"С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены", - поясняет Минцифры.

Кроме того, с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы. Это позволит снизить для заемщиков финансовую нагрузку в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям, поясняет министерство.

Как говорится в сообщении, в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных ипотечных кредитов. Минцифры планирует, что к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.