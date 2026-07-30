Площадь пожара в логоцентре Wildberries в Пензе после атаки БПЛА составила 62 тыс. кв. м

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в логистическом центре Wildberries в Пензе после атаки БПЛА в четверг составляет более 60 тыс. кв. метров, есть пострадавшие, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Огнем охвачено 62 тыс. квадратных метров", - сказал он в видео, размещенном в канале в Мах.

В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы, свыше 50 единиц спецтехники, два пожарных поезда. Ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС.

Мельниченко уточнил, что атака БПЛА была совершена около 04:00 по московскому времени.

"15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. (...) К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему времени трое уже отпущены из медицинских учреждений, один человек пока находится в стационаре", - сказал он.

Глава региона отметил, что 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место.