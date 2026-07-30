Поиск

В Сарапуле и Пензе после отмены угрозы БПЛА продолжают тушить пожары

В Пензе в больницу доставили одного пострадавшего, еще у нескольких человек ушибы и ссадины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Сарапуле и Пензе после отмены угрозы атаки БПЛА на логистических объектах Wildberries-Russ продолжают тушить пожары, сообщила компания.

"К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На каждом из объектов задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. В Пензе в ликвидации возгорания также задействовали авиацию и пожарный поезд", - говорится в сообщении компании.

В Сарапуле никто не пострадал, в Пензе одному пострадавшему оказывается медпомощь в больнице, еще несколько человек получили ушибы и ссадины.

Сарапул Wildberries Пенза Wildberries-Russ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

 Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

В госучебники по русскому для 10-11 классов включили информацию о героях СВО

Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

 Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

 Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

Власти сообщили, что 15 БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

 ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3399 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов