В Сарапуле и Пензе после отмены угрозы БПЛА продолжают тушить пожары

В Пензе в больницу доставили одного пострадавшего, еще у нескольких человек ушибы и ссадины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Сарапуле и Пензе после отмены угрозы атаки БПЛА на логистических объектах Wildberries-Russ продолжают тушить пожары, сообщила компания.

"К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На каждом из объектов задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. В Пензе в ликвидации возгорания также задействовали авиацию и пожарный поезд", - говорится в сообщении компании.

В Сарапуле никто не пострадал, в Пензе одному пострадавшему оказывается медпомощь в больнице, еще несколько человек получили ушибы и ссадины.