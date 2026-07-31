Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Крымский мост вновь закрыт для движения автотранспорта, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее ночью в пятницу Крымский мост уже был временно закрыт, приостановка продлилась около 2,5 часов.