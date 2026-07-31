Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутск

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой.

В четверг Мишустин прилетел в Якутск, где у него запланирован ряд мероприятий. Ожидается, что глава правительства посетит республиканский онкологический диспансер, приедет в креативный кластер "Квартал труда", где ознакомится с рядом презентаций мастер-планов развития дальневосточных городов, а также проведет двустороннюю встречу с главой республики Айсеном Николаевым.