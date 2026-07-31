Площадь природных пожаров на Ямале превысила 20 тыс. га

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выросла до 21,09 тыс. га, сообщает департамент гражданской защиты региона.

Число очагов, по данным на утро пятницы, увеличилось до 104. Согласно информации интерактивной карты Единой картографической системы ЯНАО, из них локализовано лишь 10.

По данным на утро четверга, в регионе действовали 79 природных пожаров на площади 12,8 тыс. га. Таким образом, площадь увеличилась в 1,6 раза.

За прошедшие сутки ликвидировано 9 природных пожаров на площади 1,7 тыс. га.

Вновь начавшийся рост числа природных пожаров в регионе связан с установившейся жаркой погодой.

30 июля в лесах Ямала был повторно введен режим ЧС. Первый раз он был объявлен 23 июня из-за возгораний в заповеднике "Верхне-Тазовский", 16 июля его отменили после стабилизации обстановки.