Аэропорт Волгограда задержал 13 рейсов из-за ограничений

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Волгограда из-за вводившихся ограничений задержан вылет и прилет 13 рейсов, судя по онлайн-табло на 9:30 по Москве.

Задерживались вылеты самолетов авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот" и "Россия" в Москву (Шереметьево), а также рейсы в Петербург авиакомпаний "Россия", "Аэрофлот" и "Победа".

Задерживается прибытие рейсов авиакомпании "Россия" из Еревана, "Аэрофлота", "России" и "Победы" из Москвы, а также рейсов из Петербурга авиакомпаний "Россия", "Аэрофлот" и "Победа".

Ограничения на обслуживание рейсов для Волгограда вводили в 2 ночи, они действовали семь часов.

АО "Международный аэропорт Волгоград" находится под управлением холдинга "Новапорт".