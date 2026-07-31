В Татарстане заявили об отражении атаки на логистический центр

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Зеленодольском районе Татарстана отражена попытка атаки БПЛА на логистический центр, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

По его словам, в результате падения обломков не зафиксировано разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора. Пострадавших нет.

БПЛА уничтожили в пятницу утром и в небе над Нижнекамском, сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших, технологические процессы не нарушены.

Как сообщила Wildberries-Russ, ее складской комплекс в Зеленодольске работает штатно.

В сообщении Ozon указано, что из-за опасности атаки БПЛА компания эвакуировала работников со склада в Зеленодольске в полном соответствии с требованиями безопасности. "Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы Татарстана. в пятницу республика подверглась массированной атаке БПЛА.

"Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты. Благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.