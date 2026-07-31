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Российские операторы запустят бесплатный и безлимитный доступ к Мах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Операторы связи "большой четвёрки" с 1 августа начнут предоставлять своим абонентам возможность использовать национальный мессенджер Мах без ограничений, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились", - говорится в сообщении.

Трафик на Мах обнулили T2, Билайн, Мегафон, МТС, уточнили в министерстве.

"Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы, которые предоставляет национальный мессенджер, без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора связи", - отмечается в сообщении.

Минцифры Билайн МТС Мегафон Мах T2
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