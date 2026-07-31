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Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Славянске и Орехове

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских бригад в Славянске ДНР и Орехове Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Накануне двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что двумя авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК также был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в городе Славянск.

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Минобороны
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