В Новгородской области 1 августа пройдут гусиные бега

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В поселке Волот в Новгородской области 1 августа проведут гусиные бега, сообщили "Интерфаксу" организаторы турнира.

Ожидается участие двух десятков гусей и гусынь из из Новгородской и Псковской областей. Турнир пройдет на стадионе. Птицы будут бегать в 10-метровых "загонах". Там пары соперников отделят друг от друга металлические трубки.

Время забегов засекать не будут. Победителями станут гуси и гусыни, которые придут на финиш первыми.

Организаторы турнира разрешат владельцам птиц помогать питомцам, стимулировать их. В частности, гусей можно будет осторожно подталкивать, подгонять хлопками в ладоши и прутиками.

Очевидцы утверждали, что на прошлых волотовских гонках некоторые птицеводы шли на хитрости. Так, владелец одного из бегунов ставил на финише его подругу - в надежде на то, что гусь будет изо всех сил стремиться к ней.

Кроме гонок, участников турнира и его гостей ждут конкурсы. На стадионе установят надувной бассейн, где птицам предстоит продемонстрировать грациозность. А на "Пернатом дефиле" будут оценивать не только красоту гусей, но и выдумку хозяев.

Непременными атрибутами волотовских гусиных "конкурсов красоты" становятся галстуки и банты всевозможных форм и расцветок. Эти аксессуары, по мнению жюри и зрителей, чудесно смотрятся на длинных птичьих шеях.

"Гусиные мероприятия" на стадионе будут сопровождаться выступлениями фольклористов. Здесь состоится конкурс народного костюмов "Сарафан". На ремесленной ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представят образцы народных промыслов, а кулинары на конкурсе пирогов - выпечку.

Организаторы праздника предложат местным жителям и туристам порисовать, "как гусь лапой" - гусиными перьями, зажатыми пальцами ног. На стадионе состоятся конкурсы по метанию перьев на дальность и точность.

Всем, кто придет на бега в "гусиных костюмах", организаторы праздника пообещали призы. Кроме этого, призы получат все участники выставки поделок "Гусиные фантазии".

Бега пройдут в Волоте в четвертый раз. В 2025 году на гонках самым быстрым оказался гусь Гавриил из Старорусского округа Новгородской области.