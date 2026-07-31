Поиск

В Новгородской области 1 августа пройдут гусиные бега

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В поселке Волот в Новгородской области 1 августа проведут гусиные бега, сообщили "Интерфаксу" организаторы турнира.

Ожидается участие двух десятков гусей и гусынь из из Новгородской и Псковской областей. Турнир пройдет на стадионе. Птицы будут бегать в 10-метровых "загонах". Там пары соперников отделят друг от друга металлические трубки.

Время забегов засекать не будут. Победителями станут гуси и гусыни, которые придут на финиш первыми.

Организаторы турнира разрешат владельцам птиц помогать питомцам, стимулировать их. В частности, гусей можно будет осторожно подталкивать, подгонять хлопками в ладоши и прутиками.

Очевидцы утверждали, что на прошлых волотовских гонках некоторые птицеводы шли на хитрости. Так, владелец одного из бегунов ставил на финише его подругу - в надежде на то, что гусь будет изо всех сил стремиться к ней.

Кроме гонок, участников турнира и его гостей ждут конкурсы. На стадионе установят надувной бассейн, где птицам предстоит продемонстрировать грациозность. А на "Пернатом дефиле" будут оценивать не только красоту гусей, но и выдумку хозяев.

Непременными атрибутами волотовских гусиных "конкурсов красоты" становятся галстуки и банты всевозможных форм и расцветок. Эти аксессуары, по мнению жюри и зрителей, чудесно смотрятся на длинных птичьих шеях.

"Гусиные мероприятия" на стадионе будут сопровождаться выступлениями фольклористов. Здесь состоится конкурс народного костюмов "Сарафан". На ремесленной ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представят образцы народных промыслов, а кулинары на конкурсе пирогов - выпечку.

Организаторы праздника предложат местным жителям и туристам порисовать, "как гусь лапой" - гусиными перьями, зажатыми пальцами ног. На стадионе состоятся конкурсы по метанию перьев на дальность и точность.

Всем, кто придет на бега в "гусиных костюмах", организаторы праздника пообещали призы. Кроме этого, призы получат все участники выставки поделок "Гусиные фантазии".

Бега пройдут в Волоте в четвертый раз. В 2025 году на гонках самым быстрым оказался гусь Гавриил из Старорусского округа Новгородской области.

Волот Новгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано

Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

 Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Восемь человек пострадали в ДНР от удара беспилотника по автобусу

Балабаново осталось без воды из-за энергоаварии

В Волгограде после атаки БПЛА в завалах нашли погибшую

Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

 Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

Обязательный региональный компонент войдет в школьный курс "Россия - мои горизонты"

 Обязательный региональный компонент войдет в школьный курс "Россия - мои горизонты"

В Нижегородской области задержан подозреваемый в сборе данных о ВПК
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3405 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10850 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов