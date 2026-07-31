Два пляжа признали безопасными для купания в Петербурге, в Ленобласти таких нет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Качество воды соответствует нормативам, позволяющим безопасно купаться, на двух пляжах в Выборгском районе Петербурга, сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

Было отобрано 208 проб из девяти водоемов (22 пляжа). По данным на 30 июля, санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим требованиям соответствуют только Ольгинский водоем и 1-е Суздальское озеро (Верхнее), говорится в сообщении.

В Ленинградской области отобрали 180 проб воды из 20 зон рекреации на территории девяти муниципальных образований. Согласно результатам мониторинга, качество воды на всех 20 пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства, информирует пресс-служба.

Ведомство отметило, что не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. "Употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах, где вода не отвечает установленным требованиям, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями", - напоминает управление Роспотребнадзора.

Обращаем внимание, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах, где вода не отвечает установленным требованиям, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.