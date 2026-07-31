Минобороны сообщило об ударе по комплексу "Новой Почты" в Днепропетровской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные накануне нанесли удар дроном "Герань-4" по сортировочному комплексу компании "Новая Почта" в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Данный логистический узел активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих", - говорится в сообщении.

Министерство опубликовало видео удара.