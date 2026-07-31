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В Москве сообщили, что РФ находится в контакте с Анкарой, в том числе по Украине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по вопросам международной повестки, включая ситуацию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы находимся в постоянном контакте с турецкой стороной. У нас развивается диалог, идет на постоянной основе по всей палитре международных проблем, включая ситуацию на Украине", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса", поступали ли от Турции конкретные предложения по организации нового раунда переговоров по украинскому урегулированию.

Грушко добавил, что РФ "неизменно признательна турецкой стороне за готовность оказать добрые услуги, предоставить Турцию как площадку для возможных переговоров".

Александр Грушко МИД РФ Турция Украина
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