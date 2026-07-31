В МИД РФ назвали происходящее в испанской Сеуте крахом миграционной политики ЕС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что Испания найдет способ решить проблему с мигрантами в Сеуте в соответствии с нормами международного права, расценивает ситуацию как крах политики ЕС в сфере миграции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Следим за этим и исходим из того, что испанское правительство найдет способ, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта", - сказал он журналистам в пятницу, комментируя ситуацию вокруг марокканских мигрантов в испанской Сеуте.

Замминистра добавил, что "нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которую в течение многих лет проводилась Евросоюзом".

"Мы смотрим на эти новости с удивлением большим, конечно. И сочувствуем человеческой трагедии. В любом случае это такая гуманитарная катастрофа, которая затрагивает всех", - отметил Грушко.