Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини после судебного заседания в Гагаринском суде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гагаринский районный суд Москвы признал блогера Валерию Чекалину ("Лерчек") виновной по статье о незаконном выводе средств за рубеж, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Чекалину приговорили к 5 годам условно со штрафом в размере 763 573 551 руб.

Кроме этого суд запретил ей заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3 года.



Объявление Чекалиной и ее бывшему супругу было предъявлено в сентябре 2025 года. Тогда сообщалось, что, данным прокуратуры, "обвиняемые Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента" с представлением кредитной организации подложных документов.