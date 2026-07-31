Поиск

Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини после судебного заседания в Гагаринском суде
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гагаринский районный суд Москвы признал блогера Валерию Чекалину ("Лерчек") виновной по статье о незаконном выводе средств за рубеж, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Чекалину приговорили к 5 годам условно со штрафом в размере 763 573 551 руб.

Кроме этого суд запретил ей заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3 года.

Объявление Чекалиной и ее бывшему супругу было предъявлено в сентябре 2025 года. Тогда сообщалось, что, данным прокуратуры, "обвиняемые Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента" с представлением кредитной организации подложных документов.

Мосгорсуд Валерия Чекалина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 31 июля

Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

 Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

В МИД РФ заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

 Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

Суд изъял у иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" 123 объекта недвижимости в РФ

Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано

Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

 Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Восемь человек пострадали в ДНР от удара беспилотника по автобусу

Балабаново осталось без воды из-за энергоаварии

В Волгограде после атаки БПЛА в завалах нашли погибшую
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3407 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10852 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов