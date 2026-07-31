Две женщины погибли в результате наезда грузовика в Подмосковье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов в городском округе Ногинск, две женщины погибли, сообщили в пятницу в полиции Подмосковья.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ", совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП две женщины, 1956 и 1957 годов рождения, погибли на месте", - говорится в сообщении, размещенном в канале полиции Московской области в Мах.

Происшествие произошло в 17:30 у одного из домов, расположенных на улице Комсомольской, уточняется в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.