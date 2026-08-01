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Соцфонд увеличит накопительные пенсии и пенсии работающих пенсионеров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд России) 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2025 году пенсионеров, а также корректировку накопительных пенсий.

Как сообщили в пресс-службе Соцфонда, корректировка выплат работающим пенсионерам коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

В фонде добавили, что также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

"Гражданам не нужно никуда обращаться - все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком", - сообщил председатель Соцфонда России Сергей Чирков.

В пресс-службе уточнили, что "августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия; максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента". Там напомнили, что посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.

Кроме того, 1 августа Соцфонд также в беззаявительном порядке проведет корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Первая коснется более 133 тысяч граждан, вторая - около 34 тыс. граждан.

Процент увеличения будет выше, чем в прошлом году, отметили в пресс-службе Соцфонда. Так, накопительные пенсии будут увеличены на 17,3% (в 2025 году - 10,98%), срочные пенсионные выплаты - на 19,32% (в 2025 году - 11,32%). "Увеличение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений", - сказал Чирков.

Также Соцфонд в июле 2026 года установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Уточняется, что такие доплаты положены только тем гражданам, у которых после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления. Для получения выплат за счет средств пенсионных накоплений заявление можно подать в личном кабинете на портале госуслуг либо в клиентском офисе Соцфонда. Получать выплаты можно в форме: единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии.

Соцфонд России пенсии
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