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В Курской области за сутки сбили 130 дронов, есть пострадавшие

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 130 украинских дронов над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 31 июля до 09:00 1 августа сбито 130 вражеских беспилотников различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

За сутки от украинских ударов в регионе пострадали три человека. Ночью в областную больницу обратился раненый накануне в селе Козыревка Большесолдатского района. У 45-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, груди, живота, конечностей. Он госпитализирован, проинформировал Хинштейн.

Ранее сообщалось о двух пострадавших накануне в результате атак ВСУ: мужчины были ранены селе Ольховка Хомутовского района и в селе Вишнево Беловского района.

В результате атак в деревне Сухая Рыльского района повреждена крыша домовладения. В деревне Свобода уничтожен ФАП. В селе Ольховка Хомутовского района повреждён автомобиль. В городе Рыльске повреждено ограждение магазина, остекление в пяти квартирах многоквартирного дома.

В слободе Белой Беловского района повреждены фасад дома и хозяйственные постройки, уничтожен гараж, повреждены остекление и фасад недействующей школы.

В посёлке Коренево Кореневского района повреждено остекление дома.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Курская область
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