Отряд кораблей ВМС Китая завершил заход во Владивосток и вышел в Японское море

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей ВМС Китая после завершения делового захода во Владивосток вышел в Японское море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ в субботу.

Китайские корабли пришли во Владивосток 29 июля после российско-китайского военно-морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"На главном причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота состоялся ритуал прощания. Экипажи кораблей ТОФ построились перед китайским эсминцем "Кайфын" и корветом "Резкий". Оркестр штаба ТОФ исполнил гимны двух дружественных стран", - сказано в сообщении ТОФ.

В нем говорится, что начальник штаба Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирал Александр Багдасаров поздравил китайских военных моряков с днем образования Народно-освободительной армии КНР, который отмечается 1 августа

"Командир отряда кораблей ВМС НОАК контр-адмирал Лю Юньхай поблагодарил моряков Тихоокеанского флота за тёплую встречу и плодотворное военно-морское сотрудничество, которое обеспечивает стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

"После церемонии прощания эсминец "Кайфын" под марш "Прощание славянки" отошел от пирса. Порт Владивосток покинули эсминцы "Аньшань" и универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" ВМС НОАК", - сообщил ТОФ.

По словам российских военных, совместное российско-китайское патрулирование кораблей в АТР стало шестым по счету.

Корабли вышли из Циндао 13 июля после российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2026".

"По маршруту патрулирования в центральной и северо-западной части Тихого океана корабли совместного отряда согласно плану отработали ряд задач, в том числе с выполнением полётов палубной авиации", - сообщал Тихоокеанский флот.

По данным ТОФ, основные задачи совместного патрулирования - укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в АТР состоялось в 2021 году и проводится ежегодно, сообщили военные.