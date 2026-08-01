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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Оренбурге

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус врезался в столб в Оренбурге, четыре человека, включая водителя, были госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону в своем канале в Мах в субботу.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки, двигаясь по улице Донгузской, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Оренбург
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