Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Теплоход "Янина", принадлежащий компании FESCO (входит в контур ГК "Росатом") в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска, все 17 членов экипажа были спасены, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Подчеркну - это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", - сказал он журналистам в субботу.

"Подобную атаку иначе, как пиратство и морской разбой, трактовать невозможно", - заявил глава госкорпорации.

По его словам, к спасательной операции была привлечена морская авиация Черноморского флота и интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном-гражданином Республики Египет.

"Со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном-гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят", - сказал Лихачев.

Группа FESCO подтвердила информацию, что в ночь на 1 августа в акватории Черного моря в результате атаки морских дронов ВСУ затонуло торговое судно "Янина".