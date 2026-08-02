Почти полторы сотни БПЛА уничтожено ночью в Ростовской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области.

"Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора, пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.