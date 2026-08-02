Бензин в Севастополе поступил в свободную продажу на 16 АЗС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в воскресенье ведется на шестнадцати автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня на 16 заправках "Атан" в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100", - написал он в своем канале в Max.

На АЗС этой сети действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры на этих заправках запрещена. В субботу продажа велась также на 16 заправках "Атана", в продаже были эти же виды бензина.

В воскресенье в городе также отпуск топлива ведется по QR-кодам и свободно на АЗС другой сети. Там разрешен отпуск в канистры для заправки домашних генераторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.