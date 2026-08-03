Свободная продажа всех видов топлива возобновляется на двух крупнейших сетях АЗС Севастополя

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Свободная продажа всех видов топлива возобновляется на двух крупнейших сетях автозаправочных станций (АЗС) Севастополя со вторника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"Завтра на АЗС сетей "Атан" и "ТЭС" возобновляется свободная продажа всех видов топлива (АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

При этом сохраняется лимит в 20 литров на одну машину, мера действует для обеспечения топливом на всех городских заправках до насыщения рынка и стабилизации поставок.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в Крыму и Севастополе со вторника снижена стоимость бензина Аи-92 - не выше 100 рублей за литр. К середине месяца ожидается снижение стоимости и бензина Аи-95, и дизельного топлива до аналогичных значений.

В понедельник отдельные виды топлива в Севастополе на одной из сетей продавали по QR-кодам, другие - свободно. На другой сети свободная продажа велась на всех заправках.

Группа компаний "ТЭС", существующей с 1992 года, принадлежит более 100 АЗС в Крыму, Севастополе, а также в Херсонской и Запорожской областях. "Атан" существует с 1995 года, у сети более 100 автозаправочных комплексов на Крымском полуострове, пять - в Краснодарском крае и одна - в Воронежской области.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.