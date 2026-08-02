Армия РФ за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне СВО, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировки "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, а "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило ведомство.

По его данным, потери украинской армии составили более 355 военных, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Центр" за сутки нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Райгородок, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики.

"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области, заявили в министерстве.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Василевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай", - сказано в сообщении.

За сутки армия Украины потеряла здесь более 240 военных, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило ведомство.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка в ДНР, сказали в Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что потери ВСУ на данных участках в течение суток составили до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 30 военнослужащих и 17 автомобилей", - заявили в Минобороны.