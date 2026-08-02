Нанесены удары по логистическим центрам, объектам транспорта и энергетики Украины

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ логистическим центрам, объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах.