Еще четыре БПЛА уничтожены над Тульской областью

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Силами российской ПВО отражена атака украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его данным, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В регионе еще сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил губернатор.

Ранее сообщалось об уничтожении военными за ночь 14 БПЛА над Тульской областью. В первой половине дня воскресенья было нейтрализовано еще два БПЛА.